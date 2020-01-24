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Дмитрий Молош: Надеюсь, Волкова не накажут слишком сурово. У него была очень тяжелая ситуация в семье

Экс-тренер БАТЭ Дмитрий Молош поделился мнением о ситуации вокруг защитника борисовчан Захара Волкова, которого могут отстранить от футбола в связи с делом о договорных матчах.

— Кстати, на грядущий сезон борисовчанам явно придется искать еще одного центрального защитника: глава БФФ Владимир Базанов сказал, что по следам «дела о «договорняках» Захар Волков тоже будет наказан — и, скорее всего, отстранен...

— Сколько играл, даже не хотел верить в такие дела... Какая-то несусветная глупость. И больше всего жаль молодых парней вроде Волкова — надеюсь, его не накажут слишком сурово.

Думаю, люди около тридцати лет или старше понимали, на что идут. Ну, это ваши проблемы: крадешь-берешь, попадешься — получишь на полную катушку! Зачем пацанов втягивать? За них обидно, за тренеров и руководство, когда портят имидж клубов — того же «Нафтана».


А у Захара была очень трудная жизненная ситуация в семье, в Новополоцке с финансами плохо... Не хочу никого оправдывать, для молодежи это хороший урок. 

Но все же наверняка происходило так: «На тебе деньги»... А раз взял — значит, участвовал. Соблазн велик, но надо иметь большую силу воли и мужество отказаться. И осознавать последствия. 

Грубо говоря, можно взять 50 долларов вот просто так — мол, тебе положено, мы за тебя все сделали, а теперь делимся — и сломать карьеру, – сказал Молош.
Источник: tribuna.com
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