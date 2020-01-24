— Кстати, на грядущий сезон борисовчанам явно придется искать еще одного центрального защитника: глава БФФ Владимир Базанов сказал, что по следам «дела о «договорняках» Захар Волков тоже будет наказан — и, скорее всего, отстранен...





— Сколько играл, даже не хотел верить в такие дела... Какая-то несусветная глупость. И больше всего жаль молодых парней вроде Волкова — надеюсь, его не накажут слишком сурово.





Думаю, люди около тридцати лет или старше понимали, на что идут. Ну, это ваши проблемы: крадешь-берешь, попадешься — получишь на полную катушку! Зачем пацанов втягивать? За них обидно, за тренеров и руководство, когда портят имидж клубов — того же «Нафтана».









А у Захара была очень трудная жизненная ситуация в семье, в Новополоцке с финансами плохо... Не хочу никого оправдывать, для молодежи это хороший урок.





Но все же наверняка происходило так: «На тебе деньги»... А раз взял — значит, участвовал. Соблазн велик, но надо иметь большую силу воли и мужество отказаться. И осознавать последствия.





Грубо говоря, можно взять 50 долларов вот просто так — мол, тебе положено, мы за тебя все сделали, а теперь делимся — и сломать карьеру, – сказал Молош.