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Из-за коронавируса в Китае отменили континентальный турнир по боксу

Соревнования должны были пройти с 3 по 14 февраля в городе Ухане.


В Китае отменили олимпийский квалификационный турнир по боксу. Причиной стала вспышка вируса пневмонии.

Соревнования должны были пройти с 3 по 14 февраля в городе Ухане. Планировалось, что в ходе турнира боксеры из Азии и Океании поборются за путевки на летние Олимпийские игры – 2020 в Токио. Однако китайские власти приняли решение отменить турнир.

«Из-за вспышки пневмонии, причиной которой стал новый коронавирус, в городе Ухане местный организационный комитет решил отменить соревнования по боксу в целях безопасности здоровья и жизни людей», — сообщается в заявлении оргкомитета, разосланного во все федерации бокса стран — участниц соревнований.

В скором времени Международный олимпийский комитет определится с местом и сроками проведения турнира и оповестит участников.


Вспышка нового коронавируса, вызывающего пневмонию, произошла в Ухане в декабре 2019 года. Именно в этом городе зафиксировано наибольшее число заражений. 

По информации на утро 24 января, болезнь выявлена более чем у 800 человек, 26 заразившихся скончались. Отдельные случаи отмечены в других странах (среди людей, недавно посещавших КНР, или прибывших оттуда туристов) – в том числе в Таиланде, Южной Корее и США.
Источник: fergana
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