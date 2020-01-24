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"Манчестер Сити" могут исключить из Лиги чемпионов

Клуб, по версии УЕФА, мог нарушить финансовый фейр-плей.

Как сообщает The Guardian, орган по финансовому контролю клубов УЕФА в ближайшие дни заслушает обвинение английского "Манчестер Сити" в нарушении правил финансового фейр-плея.

По информации, если вина клуба будет доказана, то ему грозит исключение из Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что отчеты клуба за 2012 и 2013 год являются недействительными.

По версии органа, клуб потратил почти 180 млн евро – при максимально допустимых 45 млн.

Руководство "горожан" всячески отрицает свою вину.
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