"Манчестер Сити" могут исключить из Лиги чемпионов
Клуб, по версии УЕФА, мог нарушить финансовый фейр-плей.
Как сообщает The Guardian, орган по финансовому контролю клубов УЕФА в ближайшие дни заслушает обвинение английского "Манчестер Сити" в нарушении правил финансового фейр-плея.
По информации, если вина клуба будет доказана, то ему грозит исключение из Лиги чемпионов.
Стоит отметить, что отчеты клуба за 2012 и 2013 год являются недействительными.
По версии органа, клуб потратил почти 180 млн евро – при максимально допустимых 45 млн.
Руководство "горожан" всячески отрицает свою вину.
09:52 24/01/2020
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