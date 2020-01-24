"Манчестер Сити" могут исключить из Лиги чемпионов

Как сообщает The Guardian, орган по финансовому контролю клубов УЕФА в ближайшие дни заслушает обвинение английского "Манчестер Сити" в нарушении правил финансового фейр-плея.





По информации, если вина клуба будет доказана, то ему грозит исключение из Лиги чемпионов.





Стоит отметить, что отчеты клуба за 2012 и 2013 год являются недействительными.





По версии органа, клуб потратил почти 180 млн евро – при максимально допустимых 45 млн.





Руководство "горожан" всячески отрицает свою вину.