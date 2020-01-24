КХЛ думает о переносе матча «Куньлуня» из-за коронавируса

«Лига обеспокоена сложившейся в КНР ситуацией в связи с распространением коронавируса. Клубу „Куньлунь Ред Стар“ осталось провести два домашних матча регулярного чемпионата КХЛ, пишет SPORT.TUT.BY





16 декабря лига перенесла матч с ЦСКА, который состоится 2 февраля 2020 года, в Москву из-за распоряжения правительства КНР о невозможности проведения массовых спортивных мероприятий в стране во время празднования китайского Нового года с 25 января по 2 февраля 2020 года.





После получения дополнительных разъяснений по ситуации КХЛ примет решение о месте проведения домашней игры с рижским „Динамо“ 24 февраля. В случае попадания клуба в плей-офф данный вопрос будет рассмотрен дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.