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Юрий Файков о ЧМ-2018: Льюис даже ассистентов не имел права подбирать — ну где такое видано в сборной в элите?!

Главный тренер солигорского "Шахтера" Юрий Файков в интервью корреспонденту "Прессбола" Вячеславу Федоренкову поделился мнением о финальном этапе работы Дэйва Льюиса у руля сборной Беларуси.

- Ушел Льюис как-то... В общем, показалось, что Дэйв банально стал выдыхаться.

- Ничего подобного. Просто вспомните, в какие условия его поставили в последний год работы. Он даже ассистентов не имел права подбирать — ну где такое видано в национальной сборной в элите?!

- Одного мог.

- Ну да, Мезина отстоял. И то, слышал, не без труда. Без него Дэйву пришлось бы совсем туго: и с вратарями кому-то работать нужно было, и языковой барьер Андрей помогал устранить. Но то была единственная уступка федерации. Уверен, не будь тогда этой чехарды, не вылетели бы мы в Копенгагене из топ-16. Даже Михаил Михайлович во всеуслышание заявлял, что не вполне понимает, что он в том штабе делал.

- Зато теперь понимает.

- Ну и правильно. И помощников, уверен, ему никто сейчас не станет навязывать. Так и должно быть. Дело руководства — поставить задачу, выдать карт-бланш и не вмешиваться.
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