- Ушел Льюис как-то... В общем, показалось, что Дэйв банально стал выдыхаться.





- Ничего подобного. Просто вспомните, в какие условия его поставили в последний год работы. Он даже ассистентов не имел права подбирать — ну где такое видано в национальной сборной в элите?!





- Одного мог.





- Ну да, Мезина отстоял. И то, слышал, не без труда. Без него Дэйву пришлось бы совсем туго: и с вратарями кому-то работать нужно было, и языковой барьер Андрей помогал устранить. Но то была единственная уступка федерации. Уверен, не будь тогда этой чехарды, не вылетели бы мы в Копенгагене из топ-16. Даже Михаил Михайлович во всеуслышание заявлял, что не вполне понимает, что он в том штабе делал.





- Зато теперь понимает.





- Ну и правильно. И помощников, уверен, ему никто сейчас не станет навязывать. Так и должно быть. Дело руководства — поставить задачу, выдать карт-бланш и не вмешиваться.



