+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Владимир Базанов: Айдова разыскивают и нигде не могут найти. Самый такой злостный...

Глава Белорусской федерации футбола Владимир Базанов прокомментировал процесс по выявлению договорных матчей в чемпионате Беларуси и назвал бывшего капитана "Гомеля" Дмитрия Айдова "самым злостным" участником.


Неприятно, хотя это не при мне было. Но все равно для федерации неприятный момент — договорные матчи. 35 футболистов принимали участие. 16 уже получили наказание. Остальные по мере рассмотрения уголовных дел будут вызываться на дисциплинарный комитет. И, конечно, я считаю, наказание должны понести справедливое. Чтобы неповадно было даже этим ребятам, которые, как вы говорите, молодые, растущие. Чтобы они понимали: для того, чтобы чего-то добиться, своего благополучия, благосостояния, надо хорошо играть.

Но, грубо говоря, в тюрьму никто не сядет за эти матчи?
Я не знаю. Ну вот Айдова разыскивают. Его найти не могут нигде. Самый такой злостный... Но я не знаю, как все будет. Я не смотрел уголовное дело, — сказал Базанов в эфире программы "Арена" на "Беларусь 1".
pressball.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Тацяна Грачанікава
У Менск прыйшла вясна
Анатолий Санотенко
Правовые ужасы «нашего городка», или – Записки на...
Павел Севярынец
Піліп Шаўроў і Аляксандр Пушкін
Валерий Щукин
Участковая комиссия требует сатисфакции
Павел Знавец
"Слуга Коломойского". О событиях в Украине.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru