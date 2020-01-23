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Вратарь показал класс: Гвардиола может сделать вратаря Эдерсона штатным пенальтистом команды

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может сделать бразильского вратаря Эдерсона штатным пенальтистом команды, сообщает Goal.com.

Гвардиола намерен назначить вратаря штатным пенальтистом© REUTERS / ANDREW BOYERS

Наставник "горожан" объяснил это тем, что голикпер обладает необходимым хладнокровием, чтобы исполнять 11-метровые.

В матче 24-го чемпионата Англии "горожане" одержали победу над "Шеффилд Юнайтед" (1:0), несмотря на нереализованный пенальти Габриэля Жезуса, который является штатным исполнителем 11-метровых.

"Возможно, мне стоит пересмотреть решение о том, кто бьет пенальти", — сказал Гвардиола.


По его словам, команда находится в опасности, "потому что на таком уровне забитые пенальти делают разницу".

"Мы с ребятами должны принять решение, кто будет исполнять пенальти. Лучший исполнитель пенальти? Эдерсон", - заявил испанский специалист.

Гвардиола уверен, что в исполнении пенальти нет никого лучше бразильца. "У него нет эмоций, он спокоен, так что он мог бы сделать это", - пояснил наставник "горожан".

Помимо Жезуса , штатными пенальтистами "Ман Сити" также выступают Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг, но и они в последнее время допускали промахи со стандарта.

Команда Гвардиолы проведет следующий матч 26 января против "Фулхэма" в рамках четвертого раунда Кубка Англии. 
sputnik.by
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