







- Как вы вообще оказались в "Жальгирисе"?





- Меня пригласили на встречу с президентом клуба. И уже на следующий день я был в Вильнюсе. Там были озвучены задачи на сезон, личные условия для меня, условия по помощникам. Дал добро на работу в "Жальгирисе", все-таки многие клубы уже укомплектовались и отправлялись на сборы. Ждать каких-то заоблачных вариантов было бессмысленно. Тем более появилась возможность поработать за границей. Мне интересно оказаться в другой языковой среде. Например, многие бытовые вопросы приходится решать на английском. Уже сейчас могу сказать, что это отличная практика. Намного лучше, чем сидеть дома на диване и с обиженным лицом ждать какого-то суперпредложения.





- При этом в последний месяц ваша фамилия не сходила с новостных заголовков. Вас сватали и в "Судуву", и в "Ягеллонию", и в "Нефтчи", и в клубы Саудовской Аравии…





- Не буду скрывать, у меня были собеседования-интервью с руководителями двух клубов из этого списка. Не хочется говорить, с кем именно. По разным причинам возглавить эти команды не удалось. Где-то руководители выбрали других кандидатов, где-то сыграли роль мои семейные обстоятельства. Я сам отказался ехать куда-то далеко и перевозить туда родных.





- Как на вас выходили потенциальные работодатели?





- Сейчас не составляет труда "пробить" телефон нужного тренера или футболиста. На меня напрямую выходили представители клубов. Наверняка на руку сыграл опыт работы в БАТЭ. Все знают об этом клубе, никаких агентов у меня не было и нет. Например, от "Жальгириса" поступило конкретное предложение. По задачам, составу команды, другим нюансам этот вариант показался интересным. Было приятно познакомиться с руководством, администрацией клуба. Здесь работают компетентные люди. Взять тех же Дейвидаса Чеснаускиса и Дейвидаса Шембераса, — сказал Бага корреспонденту by.tribuna.com Александру Ивулину.



