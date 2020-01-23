"Энергетик-БГУ" ищет замену Шкурину

«Ислочь» самая играющая команда межсезонья – «волки» провели уже два товарняка. На прошлой неделе с дублем минского «Динамо», в среду – с «Энергетиком-БГУ».





Правда, привычной нам «Ислочи» в этих матчах не было. «Товарняки» катает молодняк и игроки на просмотре. Весь процесс проходит в скрытом режиме.





– Что за состав? Где основа? – обращаюсь к одному из тренеров команды из Минского района перед игрой со «студентами».





– Пожалей ребят, они только два дня тренируются :)





Ожидается, что первый матч «взрослая» «Ислочь» проведет на турнире «Белазовец», который начнется в Жодино 29 января. Кстати, в этом году состав традиционного зимнего турнира как-никогда представителен. Участвуют шесть (впервые в истории) команд и все из «вышки».





Пока же показывать себя тренерскому штабу «волков» приходится молодежи и потенциальным новичкам, о которых в команде предпочитаю особо не говорить. Триалистов немного – всего несколько человек. Солидный десант ожидается в ближайшее время. В среду на стадионе РЦОРа самыми заметными были двое.





Весь матч провел вратарь Владислав Крайнов. 19-летний россиянин с украинскими корнями приехал на просмотр из ялтинского «Инкомспорта». Играл крымчанин уверенно, постоянно командовал партнерами (реально очень громко кричал) и сделал парочку хороших сэйвов.





Второй – 20-летний нигерийский защитник по фамилии Адегбола. Имя футболиста в клубе пообещали раскрыть в самое ближайшее время.





– Хороший парень, как Стефен, – подогрел интерес к парню все тот же тренер «Ислочи».





Адегбола сыграл полный матч на позиции левого центрального защитника. Хотя, может закрыть и всю левую бровку. Африканец сыграл достаточно сносно. Поначалу ошибался: пару раз не смог начать атаку, не отобрал мяч у соперника, но позже освоился и разыгрался.









***





В яркости действий на поле Адегбола проиграл темнокожему парню из «Энергетика-БГУ» – Жереми Мавату. Отведенные 45 минут француз провел очень хорошо. Часто встречался с мячом, лез в обводку и отдавал обостряющие передачи. Артем Радьков, который, скорее всего никуда не уйдет, был доволен.





– Жереми, гуд! – хвалил тренер подопечного.





В отличие от «Ислочи» «Энергетик-БГУ» был представлен основой.





– Будут играть все. У нас нет основы, – смеется главный тренер «студентов» Владимир Белявский. – Айк, Юдчиц, Носко – все основа. Вот черногорец приехал.





– Тоже будет в основе?





– Конечно.





Из отпуска «Энергетик» вышел раньше всех в стране – первая тренировка прошла 16 декабря. Месяц команда работала в двухразовом режиме на Семашко и играла двусторонки.





– Все идет так, как и в том году, – говорит о подготовке Белявский. – Только немного добавили оборотов – выходим на другой уровень. Больше интенсивности, чем год назад. Все по плану: двухразовый режим тренировок каждый день. Выходных почти нет. Ну, можно понедельник считать, когда у нас баня и восстановление. Ребята выдерживают. Все хорошо.





За игрой солидный тренерский штаб «студентов» смотрел из всевозможных точек. Радьков – руководил со скамейки, Белявский – стоял неподалеку от одного из угловых флажков. А Анатолий Юревич – с трибуны. Для тренера там оборудовали вип-места – стульчик под крышей.





Юревич смотрел футбол в компании технического директора Арама Аль-Маджида. После матча специалист немного пообщался с директором РЦОРа Владимиром Пигулевским, юркнул в машину и уехал. От общения Юревич отказался со словами: «А зачем тебе я нужен».





Не задерживались на стадионе и тренеры «Ислочи». Они спешили на тренировку основного состава.





***





Трансфер нападающего Ильи Шкурина в ЦСКА – главный переход этой зимы в нашем футболе. И пока молодой парень осваивается в команде Виктора Ганчаренко, в «Энергетике-БГУ» думают, как его заменить.





– Работаем над этим, – рассказывает Белявский. – Вот видишь, приехал из Латвии молодой нападающий. Из Гродно взяли одного, черногорец Душан есть. Нам его предложили посмотреть знакомые. Люди знают, как мы работаем, и привезли. Парень хороший.





В Лиге Европы за черногорскую команду играл и забивал даже. Будем развивать. Ну и есть молодые свои – прошлогодний Витя-бразилец (Виктор Диас – Tribuna.com), Айк Мусаханян. Есть варианты. Ну и еще должны быть ребята. Кроме форварда, нужен еще и центральный защитник.





Когда подпишем, будем укомплектованы. А пока не сделаем это, никуда не поедем. Нам не важно где мы будем делать нашу годовую подготовительную работу: здесь или в Турции, или в Украине. Это не проблематично.





– Взяли – означает, что подписали контракты?





– Контрактов пока нет, но мы близки.





– Илья же должен был провести в «Энергетике» первый круг.





– Все быстро произошло. В ЦСКА планировали еще посмотреть на него, но потом Виктор Михайлович [Ганчаренко] решил быстро все сделать. Думали отдать нам его в аренду, но когда увидели его данные и готовность, решили попробовать сразу.





– Переигралось в январе, – вторит тренеру директор РЦОРа Владимир Пигулевский. – Да и я говорил о том, что если он заиграет в ЦСКА, то останется. Если нет, будем просить в аренду. Но я думаю, Илья сможет закрепиться в Москве.





Потенциальный новичок из Гродно – высоченный форвард Жуниор Атеменг. В клубе смеются, что если переход случится, то Юревич сделает из него настоящую машину для забивания голов. Атеменг отыграл второй тайм и имел голевой момент, но хорошо сыграл Крайнов.





С черногорцем таинственности куда больше. Его фамилию мне так никто и не назвал. Известно, что Душану 20 лет. За черногорские команды в нынешнем розыгрыше Лиги Европы забивал только один 20-летний Душан – Душан Бакич из «Будучности». В июле 2019 он поразил ворота эстонской «Нарвы».









Балканец отыграл первый тайм. Поначалу немного выпадал из игры, но после того, как Радьков подсказал, как лучше действовать, заиграл намного уверенней. Душан активно шел в борьбу, хорошо искал мяч и мог забивать – в концовке тайма выбежал один на один, но не переиграл голкипера «волков».





– Забивал в Лиге Европы, говоришь? Ну, вот видишь, сегодня не забил… – улыбнулся Радьков после матча. – Будет за нас забивать.





Матч в итоге закончился 0:0.





***





После игры Владимир Пигулевский очень долго общался с учредителем «Ислочи» Владимиром Пинчуком. Тем для бесед у руководителей много. Одна из них – где играть чемпионат летом. Кто забыл, АБФФ приняла решение, запрещающее с 1 мая проводить матчи на «синтетике». И для «волков», и для «студентов» это проблема – у команд на домашних стадионах газон искусственный.





– Инициатором решения был «Неман», – говорит Белявский. – Пусть там скажут, сколько игр команда за сезон проведет на «синтетике»? Три! И это проблема? ФИФА и УЕФА разрешает, а наша федерация хочет выделиться как-то? Вот посмотришь, мы не раз столкнемся с тем, что будут такие формулировки: «В связи с погодными условиями матч будет проводиться на искусственном поле».





О запасном варианте в клубе пока не думали. Да и Пигулевский призывает не торопить события.





– Даже и не думаем о каких-то вариантах. Будем играть на выезде, – смеется Пигулевский. – Первые игры примем у себя, и последние – тоже. А в остальных случаях будем договариваться :) А если серьезно, пока ничего не ищем. Да и этот вопрос еще не решен. Обожди, пускай на практике попробуют. Давай поговорим после последнего исполкома.