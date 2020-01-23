Белорусские биатлонисты проводят нынешний сезон без громких побед, но приятных моментов все равно хватает: Ирина Кривко едва не взяла медаль в масс-старте и идет 18-й в общем зачете КМ, Анна Сола стала четвертой в спринте Рупольдинга, там же Елена Кручинкина заняла 16-е место – лучшее в карьере. Мужчины в эстафете впервые за 11 лет попали в топ-5 и вообще смотрятся неплохо, пишет by.tribuna.com.





Результаты вполне могли бы быть и более впечатляющими, если бы не приключения, которые случаются с белорусами едва ли не на каждом этапе. Героиней минувшей недели стала Сола, которая после впечатляющего спринта начудила в эстафете – стреляла по мишеням россиянки. У остальных членов команды тоже есть свои истории.





Сола повторила «подвиг» Домрачевой и травмировала винтовкой шею





Начало сезона у Анны получилось так себе. Уроженка Шумилино начала Кубок мира в Эстерсунде сингл-микстом, где заработала три штрафа. Через несколько дней травмировалась нелепым образом: не удержалась на спуске и при падении получила винтовкой по шее. «Первые ощущения не насторожили: отряхнулась и поехала дальше. Но чуть позже обнаружила, что больно поворачивать голову. А вечером стало невмоготу – не могла пошевелить шеей», – рассказывала Сола.





С болями она провела весь эстерсундский этап и пробежала эстафету, в которой белоруски стали 11-ми.





Еще одно приключение у Анной случилось в пятничной эстафете, когда она повторила ляп Домрачевой. Сола бежала третий этап. Лежку отработала с двумя доппатронами, а на стойке начала стрелять по мишени россиянки Кристины Резцовой, заработала штрафной круг и передала эстафету 16-й.





Точная работа Анны по мишени Резцовой стала мемом: российский болельщики шутят, что для решения проблем их сборной со стрельбой надо звать белорусов.





Елена Кручинкина не попала в «цветы» из-за застрявшего патрона





Спринт в Рупольдинге получился лучшим в карьере и для Елены Кручинкиной. Россиянка, которая выступает за Беларусь, стала 16-й, но вполне могла попасть в цветы. Елена прошла на ноль лежку, быстро бежала (шестой результат дня) и почти точно отработала стойку: попала четыре, но на пятом подвела винтовка. Патрон застрял в обойме. Ритм сбился – и биатлонистка промазала.





«В общем, когда в пятый раз нажала на спуск, а выстрела не последовало, открыла затвор и увидела, что патрон все еще в обойме. Я рукой его дослала, стала целиться, но уже немного засуетилась, поддернула выстрел. Это моя глупая ошибка! Всегда нужно быть спокойной», – сожалела Кручинкина.





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Ирина Кручинкина пробежала лишний штрафной круг





Сестра Елены Ирина тоже отличилась в Рупольдинге – в ней проснулся настоящий стахановец. Во время спринта Ирина промазала дважды, но вместо положенных 300 штрафных метров крутанула все 450. Жаль, старания биатлонистки никто не оценил. Стойку она отработала чисто, но потраченные силы сказались на скорости по дистанции. Финишировала Кручинкина только 83-й.





После окончания гонки свой лишний круг Ирина объяснила чрезмерным волнением. «Ну так себе молодец. Стрельнуть два штрафа, да еще и пробежать вместо двух три. Вот это называется волнение сказалось на всей гонке», – написала Кручинкина в инстаграме.





Бочарников упал и сломал лыжи





Эстерсунд поиздевался и над Сергеем Бочарниковым. Уже на первом круге индивидуалки белорус упал и повредил лыжи. Из строя вышло крепление, поэтому пришлось менять все снаряжение. Пока Сергей переобувался, он потерял больше минуты. Даже с учетом чистой стрельбы на первом рубеже белорус проигрывал больше двух минут лидеру Йоханнесу Бо – на что-то высокое уже претендовать было нереально.





Дальше Бочарников заработал три штрафа и финишировал 38-м, проиграв победителю Мартену Фуркаду больше шести минут.





Перед Смольским упали соперники – он вовремя затормозил





Зато проблемы Бочарникова помогли справиться с индивидуалкой в Эстерсунде Антону Смольскому, который стал лучшим из белорусов – 35-м. О падении товарища по команде Антон узнал перед своим стартом (имел 75-й номер) и бежал по разбитой трассе с еще большой осторожностью. Бдительность помогла белорусу вовремя сориентироваться, когда перед ним завалились двое соперников.





«Еще хорошо, что обошелся без падения. Хотя на первом круге передо мной завалились два соперника. Пришлось тормозить, объезжать. Когда разминался, эта информация [о падении Бочарникова] поступила. Кстати, мне она сыграла на пользу: предупрежен, значит, вооружен. Понимал, что возможно всякое, и потому среагировал в ситуации падения канадца. Притормозил, что и спасло», – рассказывал Смольский.









Больше всего бед у Алимбековой: падает, порвала термобелье, слишком быстрые лыжи





Сезон у 24-летней олимпийской чемпионки идет тяжело. Динару мучают проблемы со здоровьем, а на лыжне мало что получается: слабый ход, неточная стрельба. И без того нерадостное настроение портят регулярные казусы.





Алимбековой не везет с техническими неполадками на стрельбищах. В Эстерсунде в индивидуалке лежка, на которой собиралась стрелять белоруска, оказалась неготовой – все мишени были закрыты. К счастью, проблему быстро решили, а Динара в итоге гонку закончила 33-й.





Похожая история приключилась в преследовании в Анси, но закончилась грустно. Снова на лежке Алимбековой до стрельбы были закрыты все мишени. Устранение неполадок заняло некоторое время. Разнервничавшаяся биатлонистка заработала три штрафа, а потом на втором и третьем рубежах добавила по одному кругу и была дисквалифицирована, когда ее обогнали лидеры. После финиша со слезами на глазах спортсменка извинилась перед фанатами.





После Нового года невезение продолжилось. На первом круге оберховского спринта Алимбекова упала, потом четыре раза промазала на лежке и заняла только 86-е место.





Через несколько дней на разминке перед эстафетой Динара снова упала, порвала термобелье и сильно ушиблась. «Перед эстафетой я поехала на разминку одной из первых, понимая, что по такому снегу надо много раз успеть до старта пройти этот коварный вираж на спуске, чтобы приноровиться к его особенностям. А в результате там оказался чистый лед, к чему не была готова. Меня занесло, случилось падение, нога до сих пор немного болит. А самое неприятное – рождение страха», – рассказывала Алимбекова.





Все эти неудачи подорвали уверенность Динары в себе. Девушка попросилась у тренеров побегать на Кубке IBU, чтобы как-то перезагрузиться.

Пока Алимбекова все еще находится с первой командой, а гонки продолжают приносить одно расстройство. В пятничной эстафете она провела очень слабый первый этап: трижды промазала на лежке, почти всем проиграла ногами и передала эстафету 20-й. Как выяснилось, Динара не справилась со слишком быстрыми лыжами, а из-за нервов подскочил пульс.





«На первом круге я натыкалась на девчонок из-за хорошей работы лыж. Подумала, что не смогу работать такой рваный темп: то догонять, то отпускать. Не знаю, такого никогда со мной не было. Пришла на рубеж, посмотрела на пульс, он был очень высокий. Я сделала поправку, может быть, не надо было. Я расстроена», – призналась Алимбекова.



