Динара Алимбекова: если дальше так будет продолжаться, я не смогу бороться. Говорю это прямо
Олимпийская чемпионка Пхенчхана Динара Алимбекова оценила профиль трассы на этапе Кубка мира в Поклюке и вновь напомнила о болях в надкоснице.
"Спуски в Поклюке тяжелые. Для моих ног это, наверное, будет еще хуже. Потому что сводит надкостницы. И, если дальше так будет продолжаться, я не смогу бороться. Говорю это прямо", — заявила Алимбекова в программе "Огневой рубеж"на канале "Беларусь 5".
10:33 23/01/2020
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