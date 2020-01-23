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Президент Международной федерации тяжелой атлетики отстранен из-за обвинений в коррупции. Он руководит организацией 20 лет

Президент Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамаш Аян отстранен от должности на 90 дней из-за внутреннего расследования.


Телеканал ARD обвинил Аяна в создании "культуры коррупции" и покрывательстве допинга на протяжении десятилетий.

"Президент самоустранился на срок 90 дней. Исполком утвердил Урсулу Папандреа из Федерации тяжелой атлетики США временным президентом. Создана комиссия для организации расследования", — цитирует главу Федерации тяжелой атлетики России Максима Агапитова РИА "Новости".

80-летний Тамаш Аян занимает руководящие должности в IWF с 1970 года и является президентом федерации с 2000 года.
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