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Комментатор Дмитриев о судействе: «Это какая-то чушь несусветная. То, что они творят…»

Комментатор Александр Дмитриев в матче гандбольного Евро Беларусь – Австрия (36:36) эмоционально отреагировал на спорные решения судей встречи.

«Это какая-то чушь несусветная. То, что они творят… Ничего не дают за удар по лицу Вайлупова.

Обидно, противно донельзя это все наблюдать. А наши парни все равно победители», – сказал Дмитриев в эфире «Беларусь 2».

После незасчитанного гола белорусов и финального свистка Дмитриев добавил: 

«Да, они сделали все. Спасибо этим двум чернявым ребятишкам. Они принесли сборной Австрии 7 или 8 место. Но я не хочу абсолютно Австрию поздравлять с этим местом», – сказал Дмитриев.
Tribuna
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