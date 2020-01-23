«Это какая-то чушь несусветная. То, что они творят… Ничего не дают за удар по лицу Вайлупова.





Обидно, противно донельзя это все наблюдать. А наши парни все равно победители», – сказал Дмитриев в эфире «Беларусь 2».





После незасчитанного гола белорусов и финального свистка Дмитриев добавил:





«Да, они сделали все. Спасибо этим двум чернявым ребятишкам. Они принесли сборной Австрии 7 или 8 место. Но я не хочу абсолютно Австрию поздравлять с этим местом», – сказал Дмитриев.



