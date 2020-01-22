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ВАДА приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) временно приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории, сообщает пресс-служба ВАДА.

Московской антидопинговой лаборатории запрещено выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови для биологического паспорта спортсменов.

Решение о приостановке лицензии останется в силе до окончания дисциплинарного разбирательства.

Глава РУСАДА Юрий Ганус заявил «Интерфаксу», что ведомство имеет контакты с иностранными лабораториями, которые могут заменить Московскую.

В декабре 2019 года исполком ВАДА отстранил Россию от международных соревнованиях на четыре года. Санкции ввели из-за предполагаемых манипуляций с базой данных Московского антидопингового агентства.

ВАДА уже отзывало лицензию Московской антидопинговой лаборатории в 2015 году, когда против России выдвинули обвинения в масштабной программе поддержки допинга. В 2016 году лицензию лаборатории частично восстановили.
Источник: meduza.io
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