ВАДА приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории

Московской антидопинговой лаборатории запрещено выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови для биологического паспорта спортсменов.





Решение о приостановке лицензии останется в силе до окончания дисциплинарного разбирательства.





Глава РУСАДА Юрий Ганус заявил «Интерфаксу», что ведомство имеет контакты с иностранными лабораториями, которые могут заменить Московскую.





В декабре 2019 года исполком ВАДА отстранил Россию от международных соревнованиях на четыре года. Санкции ввели из-за предполагаемых манипуляций с базой данных Московского антидопингового агентства.





ВАДА уже отзывало лицензию Московской антидопинговой лаборатории в 2015 году, когда против России выдвинули обвинения в масштабной программе поддержки допинга. В 2016 году лицензию лаборатории частично восстановили.