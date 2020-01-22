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Команда МАЗа вернулась с «Дакара» и привезла с собой «бедуинов»

Команда «МАЗ-СПОРТавто» прилетела в Минск из Саудовской Аравии, где заняла третье место на ралли-рейде «Дакар-2020».

Команду «МАЗ-СПОРТавто» встречают в Национальном аэропорту. Фото: Коммуникационное агентство PR Vision

Экипаж белорусского капотника привез с собой награды престижного автомарафона – статуэтки «бедуинов».

Второй раз в истории белорусы заняли призовое место на «Дакаре».

«Бедуины» из ралли-рейда «Дакар-2020». Фото: Коммуникационное агентство PR Vision
ЮВ/МВ belsat.eu
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