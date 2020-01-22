"Белорусы как зомби. Все время в темноте"

— Жизнь в Беларуси и в Украине сильно отличается?





— Конкретно — другая. Может Минск и Киев похожи, потому что мегаполисы. А Гомель и другие города — не сильно развиваются, только Минск и Брест. Старые дома 90%, новых зданий 5-10%. Ну дороги хорошие, конечно. Люди более закрытые, спокойные, но добрые.





Страна, в принципе, хорошая, жить можно, но она другая. Еще заметил момент: в Беларуси не переводят время. Люди выходят на работу в 6-7 утра, еще темно, уходят с работы в 5 — тоже темно. Все время люди в темноте, иногда смотрю, а они, как зомби, – сказал Квашук.