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"Белорусы как зомби. Все время в темноте"

Экс-полузащитник «Гомеля» Виталий Квашук рассказал о жизни в Беларуси.

— Жизнь в Беларуси и в Украине сильно отличается?

— Конкретно — другая. Может Минск и Киев похожи, потому что мегаполисы. А Гомель и другие города — не сильно развиваются, только Минск и Брест. Старые дома 90%, новых зданий 5-10%. Ну дороги хорошие, конечно. Люди более закрытые, спокойные, но добрые.

Страна, в принципе, хорошая, жить можно, но она другая. Еще заметил момент: в Беларуси не переводят время. Люди выходят на работу в 6-7 утра, еще темно, уходят с работы в 5 — тоже темно. Все время люди в темноте, иногда смотрю, а они, как зомби, – сказал Квашук.
Источник: tribuna.com
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