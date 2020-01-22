Соболенко собирается написать заявление в милицию за оскорбления в Instagram
Белорусская теннисистка Арина Соболенко намерена написать заявление в милицию на пользователя Instagram, который отправил ей оскорбления в личных сообщениях.
Теннисистка опубликовала у себя в сториз оскорбительное сообщение, которое получила от одного из своих подписчиков после проигрыша в первом раунде Australian Open: "Чтобы ты не говорила про ставочников, но ты просто ***, позор Беларуси. Уходи *** из тенниса. Отца похоронила. Жди, скоро мать туда же пойдет, *** Сколько, ***, тебе надо шансов, чтобы хотя бы сет взять. Покойся с миром, ***, ты до дома не долетишь".
Собленко назвала обидчика неудачником и добавила, что "заявление в полицию, считай, уже написала".
14:08 22/01/2020
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