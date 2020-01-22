







Теннисистка опубликовала у себя в сториз оскорбительное сообщение, которое получила от одного из своих подписчиков после проигрыша в первом раунде Australian Open: "Чтобы ты не говорила про ставочников, но ты просто ***, позор Беларуси. Уходи *** из тенниса. Отца похоронила. Жди, скоро мать туда же пойдет, *** Сколько, ***, тебе надо шансов, чтобы хотя бы сет взять. Покойся с миром, ***, ты до дома не долетишь".





Собленко назвала обидчика неудачником и добавила, что "заявление в полицию, считай, уже написала".