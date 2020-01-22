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Итальянский нейрохирург: «Шумахер очень отличается от того человека, каким мы помним его на трассе»

Итальянский нейрохирург Никола Акьяри раскрыл подробности о состоянии бывшего пилота «Формулы-1» Михаэля Шумахера.



В декабре 2013 года немец получил черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах и с тех пор проходит курс восстановления.

— Этот человек очень отличается от того, каким мы помним его на трассе, — сказал специалист в разговоре с Contro Copertina. — Его органическая структура, структура мышц и скелета изменилась и ухудшилась. Это результат полученной травмы мозга.
Шумахер является семикратным чемпионом мира в «Формуле-1». Он завершил карьеру гонщика в 2012 году.

После выхода из комы спустя полгода после получения травмы Шумахер ни разу не появлялся на публике. 
Матч ТВ
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