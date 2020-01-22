







В декабре 2013 года немец получил черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах и с тех пор проходит курс восстановления.





— Этот человек очень отличается от того, каким мы помним его на трассе, — сказал специалист в разговоре с Contro Copertina. — Его органическая структура, структура мышц и скелета изменилась и ухудшилась. Это результат полученной травмы мозга.

Шумахер является семикратным чемпионом мира в «Формуле-1». Он завершил карьеру гонщика в 2012 году.





После выхода из комы спустя полгода после получения травмы Шумахер ни разу не появлялся на публике.