Вернидуб: В ментальности не вижу никаких различий между белорусами и украинцами
Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб рассказал о сходствах и различиях между белорусами и украинцами.
«В ментальности не вижу никаких различий между белорусами и украинцами.
Белорусы и украинцы – народы, которые в большей степени пострадали во время войны. Через Украину и Беларусь фашисты прошли туда и назад точно также.
Поэтому по разрушениям это самые пострадавшие страны. Хотя другие страны считают, что это не так. Что это они выиграли», – сказал Вернидуб в эфире «Спорт-кадра».
Источник: tribuna.com
10:12 22/01/2020
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