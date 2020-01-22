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Вернидуб: В ментальности не вижу никаких различий между белорусами и украинцами

Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб рассказал о сходствах и различиях между белорусами и украинцами.

«В ментальности не вижу никаких различий между белорусами и украинцами.

Белорусы и украинцы – народы, которые в большей степени пострадали во время войны. Через Украину и Беларусь фашисты прошли туда и назад точно также. 

Поэтому по разрушениям это самые пострадавшие страны. Хотя другие страны считают, что это не так. Что это они выиграли», – сказал Вернидуб в эфире «Спорт-кадра».
Источник: tribuna.com
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