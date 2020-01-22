«Для нас в новинку, что БАТЭ второй. 13 лет были первые. Но оставили это в прошлом году. В этом году готовимся стать чемпионами. Будет тяжело, но понимаем, в чем прибавить, чтобы стать первыми.





Алексей Бага? Понимаю, как сейчас тяжело найти работу тренеру. Есть много хороших специалистов, которые долго искали работы. Считаю, что «Жальгирис» – неплохой вариант для Алексея. Команда с историей. Литовский чемпионат не топ, но не сильно нашему уступает. Плюс еврокубки. Это хороший опыт поработать в другой стране с командой, которая ставит высокие задачи», – сказал Бага.