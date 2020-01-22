Соболенко проиграла в первом раунде Australian Open

Матч между Ариной Соболенко (12 WTA) и Карлой Суарес-Наварро (54 WTA) проходил в сложных погодных условиях — при порывистом ветре. В начале встречи теннисисткам следовало не только прибиться к корту, но и адаптироваться к ветру. Серия взаимных ошибок на этом этапе привела к брейкам в четырех геймах подряд. Пятый гейм Арина завершила великолепным укороченным ударом после подачи — 3:2.





Следующий брейк случился только в восьмом гейме, когда на третьем брейк-пойнте у Арины Карла допустила двойную ошибку — 5:3. Вскоре Соболенко нейтрализовала два брейк-пойнта у Суарес-Наварро, а на третьем брейк-пойнте испанка забила в розыгрыше. Затем Карла взяла гейм на подаче — 5:5.





В одиннадцатом гейме у Арины было несколько двойных ошибок, а еще она сменила ракетку и на третьем брейк-пойнте у соперницы пробила в сетку в коротком розыгрыше — 5:6. Далее Арина добилась обратного брейка и перевела игру на тай-брейк, где первой до сетбола добралась Суарес-Наварро. Соболенко выровняла положение ударом на вылет, но затем выстрелила в аут в розыгрыше — второй сетбол для Карлы, и тут уже Арина не справилась с приемом — 6:8.





Соболенко захватила лидерство во второй партии, когда в пятом гейме оформила брейк. Впрочем, удержать позиции Арине не удалось — 3:3, и уже десятом гейме Суарес-Наварро принимала на победу в матче. Соболенко отстояла подачу, после чего прокричала: «Come on». Затем она получила тройной брейк-пойнт и не воспользовалась шансом, зато оставила за собой двенадцатый гейм — 6:6.





На втором тай-брейке в матче Арина заработала сетбол эйсом, после чего не смогла принять подачу соперницы — 6:6. В следующий раз Арина приняла в аут, что принесло Суарес-Наварро матчбол. На матчболе в розыгрыше Арина пробила в аут по длине.





Итог поединка, который длился два часа и тринадцать минут, — 7:6 (8:6), 7:6 (8:6) в пользу Карлы Суарес-Наварро. Это ее первая победа в матчах против Арины Соболенко, которая ранее трижды брала верх над испанкой.





Статистика матча Соболенко — Суарес-Наварро





Попадание первой подачи: 61% — 61%

Выигрыш первой подачи: 59% — 69%

Выигрыш второй подачи: 42% — 30%

Эйсы: 5 — 0

Двойные ошибки: 6 — 3

Виннеры: 32 — 18

Невынужденные ошибки: 58 — 36

Реализация брейк-пойнтов: 33% (5 из 15) — 56% (5 из 9)

Все выигранные очки: 98 — 101





Напомним, что год назад Арина Соболенко добралась на Australian Open до третьего круга, а в 2017-м, когда состоялся ее дебют в Мельбурне, она выбыла из турнира в первом раунде.