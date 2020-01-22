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Боец смешанных единоборств Емельяненко арестован

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в среду помещен под административный арест в Анапе на семь суток за мелкое хулиганство, сообщает "Интерфакс".



"Емельяненко был задержан на базе отдых "Спорт" села Супсех прибывшим на вызов нарядом полиции. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови спортсмена. Позднее решением Анапского городского суда Емельяненко был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП)", - сказал источник.

Он уточнил, что по решению суда спортсмен помещен под административный арест на семь суток.

Другой источник, в свою очередь, сообщил "Интерфаксу", что по факту инцидента с Емельяненко проводится проверка, полиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Агентство "Интерфакс" не располагает официальной информацией о случившемся от правоохранительных органов Краснодарского края.

Емельяненко - многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.
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