Нежданчик: хоккеисты минского "Динамо" выиграли у московского "Спартака"

Победой закончилась для минских "динамовцев" встреча с московским "Спартаком" 21 января. Хоккейный матч прошёл на "Минск-Арене" и завершился победой хозяев со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).