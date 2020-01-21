Тюрьма карьере не помеха: Кокорин играет за "Зенит" с капитанской повязкой
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вышел с капитанской повязкой на контрольную игру с «Аль-Увайнахом» (3:0, первый тайм) в рамках сбора в Катаре.
Скандальный футболист забил два гола в сегодняшнем матче. Во втором случае он отправил мяч в ворота пяткой. Также форвард стал автором голевой скидки на нападающего Артема Дзюбу.
Кокорин играет с капитанской повязкой, несмотря на то, что сегодня было официально объявлено о его переходе в «Сочи» на правах аренды до конца сезона.
Тренер «Зенита» Сергей Семак не поддержал решение клуба отправить нападающего в команду из Краснодарского края РФ.
Источник: sports.ru
17:35 21/01/2020
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