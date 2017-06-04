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В матче 1/8 финала Кубка Беларуси-2017/18 «Нафтан» проиграл «Крумкачам».





Горбачев заработал пенальти на 87-й минуте, однако Иванов его не реализовал. Но в компенсированное время тогдашний хавбек «воронов» Богунов забил нужный третий гол. Как сообщает « Прессбол », перед той игрой группа футболистов получила по 1000 долларов на человека. Условие — «тотал больше 2,5». «Нафтан» забил один мяч, а в концовке сначалазаработал пенальти на 87-й минуте, однако Иванов его не реализовал. Но в компенсированное время тогдашний хавбек «воронов» Богунов забил нужный третий гол.





В том матче приняли участие семь игроков из «списка-35»: Сучков, Горбачев, Теплов, Козлов, Лисица, Волков, Штыгель.





Напомним, Сучков уже получил от АБФФ наиболее суровое наказание – персона нон грата.





Еще 2 игры с участием «Нафтана» – матч 11-го тура чемпионата-2017 «Динамо» Брест – «Нафтан» (4.06.2017, 2:0). В нем участвовали восемь футболистов из списка (Сучков, Горбачев, Козлов, Лисица, Волков, на замену вышли Богунов, Теплов и Штыгель).





Заметим, что в концовке того сезона Сучкова и Горбачева сослали в дубль, а Козлов был исключен из команды и затем перешел в «Оршу».









Еще по крайней мере один матч «нефтяников» относится к сезону-2018, уже в первой лиге. Это поединок 6-го тура «Лида» — «Нафтан» (12.05.2018, 1:0). В составе гостей играли Харитонов, Теплов, Жуков, Юдицкий, на замену вышел Холодков.