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Анатолий Байдачный о "договорняках": «Если человек является игроком сборной, совершил преступление, его надо простить?»

Белорусский специалист Анатолий Байдачный считает, что в деле о договорных матчах должны быть наказаны все согласно закону.

«Если человек является игроком сборной, совершил преступление, его надо простить? Закон действует для всех, неважно, кто это. Если в стране действуют законы для всех, значит есть порядок. Когда закон действует избирательно, значит будут проблемы.

С другой стороны, в современном обществе критерии оценки стали другие. Оценка одна – деньги. Есть деньги – ты человек, нет денег – ты не человек. В годы нашей молодости были совершенно другие критерии – порядочность, правда, честность, – сказал Байдачный в программе «Арена».
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