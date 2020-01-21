Australian Open. Саснович проиграла уже в первом круге

Это была первая встреча соперниц в туре. Матч продолжался 2 часа 35 минут.





У Саснович 4 эйса, 2 двойные ошибки, Миннен 3 раза подала на вылет и сделала 4 двойные. Соперницы сделали по 4 брэйка.





Отметим, что Саснович выиграла больше очков за счет своих активных действий – 16 против 9, однако допустила 23 невынужденные ошибки при 5 у соперницы.









Арина Соболенко (12) начнет турнир 21 января матчем против Карлы Суарес-Наварро (54).





Соперницы встречались 3 раза, трижды побеждала белорусская теннисистка. Начало игры около 13.10 по белорусскому времени.