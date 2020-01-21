Владимир Базанов: Захар Волков будет наказан

- Будет наказан. Когда суд примет решение, он будет наказан.





- Об отстранении разговор не идет?





- Это дисциплинарный комитет принимает решение. Скорее всего, возможно, он будет и отстранен. Те, кто признался, уже получили наказание.





- Волков тоже признал вину. Это смягчит наказание?





- Конечно смягчит, — цитирует by.tribuna.com слова Базанова в программе "Арена" на канале "Беларусь 1".



