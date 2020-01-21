Владимир Базанов: Захар Волков будет наказан
Председатель БФФ Владимир Базанов сообщил, что защитник борисовского БАТЭ Захар Волков может быть отстранен от игр за участие в договорных матчах во время выступления в форме "Нафтана".
- Будет наказан. Когда суд примет решение, он будет наказан.
- Об отстранении разговор не идет?
- Это дисциплинарный комитет принимает решение. Скорее всего, возможно, он будет и отстранен. Те, кто признался, уже получили наказание.
- Волков тоже признал вину. Это смягчит наказание?
- Конечно смягчит, — цитирует by.tribuna.com слова Базанова в программе "Арена" на канале "Беларусь 1".
10:54 21/01/2020
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