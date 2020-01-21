Ультрамарафонец собирается бежать в Минске сутки без сна

7 февраля витеблянин Евгений Гуцалов собирается бежать в Минске 24 часа, делая лишь десятиминутные перерывы на перекус. Суточный забег он проведет на беговой дорожке в бизнес-центре «21 век» (Независимости, 169) в шоу-руме магазина «Фитнес Технологии». Днем за атлетом на дорожке смогут наблюдать все желающие.





Евгений рассказал tut.by , что идея проверить свой предел у него появилась давно. Ультрамарафоны он бегает больше года, но счет им не ведет (тут мы писали, как он за 10 дней пробежал 650 километров с севера на юг Беларуси). Его предыдущий личный рекорд — 125 километров непрерывного бега за 12 часов.





— Разница будет существенная и по времени, и по формату бега, — поясняет атлет. — Все-таки на беговой дорожке работают одни и те же группы мышц, и это монотонное занятие. Но для меня это хорошее испытание, хотя больше не физическое, а моральное: оно поможет проверить, насколько хорошо я научился контролировать свой разум.





Очередной вызов атлета будет благотворительным, с его помощью он хочет привлечь внимание к витебскому общественному объединению «ДАР».





— Энергию нужно направить в правильное русло, чтобы и бег был во благо, и помощь была значимой. Иногда я тренируюсь с командой «ДАР», которая организовывает совместный отдых детей с ограниченными возможностями и физически здоровых людей. Вижу, что ребята делают хорошее дело, но им сложно тянуть все на своих плечах: дорогие коляски, экипировка, выезды за пределы страны. Надеюсь через свой беговой проект и социальные сети привлечь спонсоров и собрать деньги, которые станут для них хорошей поддержкой.





У особо активных атлетов есть возможность 7 февраля поддержать Евгения и пробежать рядом с ним в порядке живой очереди — в шоу-руме установят вторую беговую дорожку. Время забега ультрамарафонец объявит на своей странице в инстаграме позже: старт зависит от того, сможет ли витеблянин найти ночлег в Минске и приехать за день до начала испытания.



