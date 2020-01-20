Хотели бы продолжить работу в Польше, или есть другие направления?





На данный момент никаких предложений нет. Для тренера, мне кажется, самое главное — это каждодневная практика. К сожалению или к счастью, тренерская доля такова, что порой ты не знаешь, где завтра окажешься. Поэтому готов рассматривать любые варианты, обсуждать. Прошла всего неделя после моего расставания с клубом, пока я наслаждаюсь спокойствием, привожу в порядок здоровье, нервы. Отдыхаю, уделяю время ребенку.





Ваш агент занимается поисками новой команды?





Да, занимается. Хотя раньше никогда не было такого, чтобы агенты мне работу находили. Обычно руководители клубов напрямую сами связывались и делали предложения.





Если бы поступило приглашение из белорусской экстралиги "Б", приняли бы его?





Я бы рассмотрел такой вариант. Как и любой другой.





Но какие-то предпочтения по лигам и странам у вас есть?





Никаких. Сейчас самое главное мое предпочтение отдыхает в детской коляске :) Но жду и ищу. Я не работал в топ-лигах, чтобы спокойно мог себе позволить отдыхать по два-три месяца, — сказал Гусов в интервью hockey.by.



