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Жаркие танцы: в брестском "Динамо" прошел кастинг в группу поддержки

Брестское «Динамо» в прошедшем сезоне чемпионата Беларуси доминировало не только на футбольном поле.

В плане посещаемости домашних матчей клубу также не было равных. Свою роль тут, конечно, сыграли классные результаты, но предыгровое шоу и прочие развлечения также манили болельщиков на трибуны «Брестского».

Важной частью движухи является группа поддержки брестчан – Dynamo Brest Girls.

В новом сезоне Бресту предстоит покорять лигочемпионские вершины, поэтому в усилении состава нуждается не только сама команда, но и группа поддержки. Так что давайте смотреть на кастинг в «чирлидинг-команду» брестчан!

Начался он с прояснения технических моментов проведения и, пожалуй, довольно сильного волнения от девушек, а продолжился – бодрой разминкой. Зацените, например, вот это энергичное упражнение (отметка 1:14).


Конечно, к серьезной нагрузке нужно подготовиться со всех сторон – в том числе и с особо приятных глазу (отметка 1:33).



Ну и какие танцы могут быть без впечатляющей растяжки – пришедшие на кастинг девушки не подвели и здесь (отметка 1:55).


А логичным завершением кастинга стало финальное танцевальное испытание (отметка 2:19).


Кажется, Dynamo Brest Girls получат по-настоящему мощное пополнение состава! 
Источник: tribuna.com
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