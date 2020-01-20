В плане посещаемости домашних матчей клубу также не было равных. Свою роль тут, конечно, сыграли классные результаты, но предыгровое шоу и прочие развлечения также манили болельщиков на трибуны «Брестского».





Важной частью движухи является группа поддержки брестчан – Dynamo Brest Girls.





В новом сезоне Бресту предстоит покорять лигочемпионские вершины, поэтому в усилении состава нуждается не только сама команда, но и группа поддержки. Так что давайте смотреть на кастинг в «чирлидинг-команду» брестчан!





Начался он с прояснения технических моментов проведения и, пожалуй, довольно сильного волнения от девушек, а продолжился – бодрой разминкой. Зацените, например, вот это энергичное упражнение (отметка 1:14).









Конечно, к серьезной нагрузке нужно подготовиться со всех сторон – в том числе и с особо приятных глазу (отметка 1:33).













Ну и какие танцы могут быть без впечатляющей растяжки – пришедшие на кастинг девушки не подвели и здесь (отметка 1:55).









А логичным завершением кастинга стало финальное танцевальное испытание (отметка 2:19).









Кажется, Dynamo Brest Girls получат по-настоящему мощное пополнение состава!