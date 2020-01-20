Жаркие танцы: в брестском "Динамо" прошел кастинг в группу поддержки
Брестское «Динамо» в прошедшем сезоне чемпионата Беларуси доминировало не только на футбольном поле.
В плане посещаемости домашних матчей клубу также не было равных. Свою роль тут, конечно, сыграли классные результаты, но предыгровое шоу и прочие развлечения также манили болельщиков на трибуны «Брестского».
Важной частью движухи является группа поддержки брестчан – Dynamo Brest Girls.
В новом сезоне Бресту предстоит покорять лигочемпионские вершины, поэтому в усилении состава нуждается не только сама команда, но и группа поддержки. Так что давайте смотреть на кастинг в «чирлидинг-команду» брестчан!
Начался он с прояснения технических моментов проведения и, пожалуй, довольно сильного волнения от девушек, а продолжился – бодрой разминкой. Зацените, например, вот это энергичное упражнение (отметка 1:14).
Конечно, к серьезной нагрузке нужно подготовиться со всех сторон – в том числе и с особо приятных глазу (отметка 1:33).
Ну и какие танцы могут быть без впечатляющей растяжки – пришедшие на кастинг девушки не подвели и здесь (отметка 1:55).
А логичным завершением кастинга стало финальное танцевальное испытание (отметка 2:19).
Кажется, Dynamo Brest Girls получат по-настоящему мощное пополнение состава!
Источник: tribuna.com
17:22 20/01/2020
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