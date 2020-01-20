В Лозанне состоялась встреча первого вице-президента Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Виктора Лукашенко с президентом Швейцарской олимпийской ассоциации Юргом Шталем.





Как сообщает пресс-служба НОК, стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в спортивной сфере, а также интенсификации взаимодействия между олимпийскими комитетами двух стран.









Юрг Шталь отметил успех II Европейских игр в Минске и наличие у нашей страны опыта, инфраструктуры для проведения новых международных спортивных мероприятий самого высокого уровня.





Во встрече принимали участие также на днях назначенная генеральный секретарь НОК Беларуси Полина Головина и временный поверенный в делах Республики Беларусь в Швейцарской Конфедерации Павел Мацукевич.





Белорусская делегация в ходе визита в Лозанну ознакомится со спортивными объектами III зимних юношеских Олимпийских игр, посетит соревнования и проведет ряд двухсторонних встреч.



