+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Отвлекся от "тяжелых будней": Виктор Лукашенко съездил от НОК в Лозанну

В качестве вице-президента НОК Беларуси старший сын главы государства провел там встречу с главой Швейцарcкой олимпийской ассоциации.

В Лозанне состоялась встреча первого вице-президента Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Виктора Лукашенко с президентом Швейцарской олимпийской ассоциации Юргом Шталем.

Как сообщает пресс-служба НОК, стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в спортивной сфере, а также интенсификации взаимодействия между олимпийскими комитетами двух стран. 


Юрг Шталь отметил успех II Европейских игр в Минске и наличие у нашей страны опыта, инфраструктуры для проведения новых международных спортивных мероприятий самого высокого уровня. 

Во встрече принимали участие также на днях назначенная генеральный секретарь НОК Беларуси Полина Головина и временный поверенный в делах Республики Беларусь в Швейцарской Конфедерации Павел Мацукевич.

Белорусская делегация в ходе визита в Лозанну ознакомится со спортивными объектами III зимних юношеских Олимпийских игр, посетит соревнования и проведет ряд двухсторонних встреч.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
Піліп Шаўроў і Аляксандр Пушкін
Валерий Щукин
Участковая комиссия требует сатисфакции
Павел Знавец
"Слуга Коломойского". О событиях в Украине.
Анатолий Шумченко
Россия не изменит курса
Петр Рудковский
Адмова ад талерантнасці ў адносінах да...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru