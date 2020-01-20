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Саснович не смогла стартовать на Australian Open из-за проливного дождя

Александра Саснович в понедельник не смогла стартовать на Australian Open из-за проливного дождя.


Поединок белорусской теннисистки с бельгийкой Грит Миннен в Мельбурне должен был начаться в 9 часов утра по белорусскому времени, но был перенесен на вторник.

Саснович — 94-я ракетка мира, ее соперница — 119-я в мировом рейтинге.

На открытом чемпионате Австралии Беларусь представляют также Арина Соболенко, Илья Ивашко и Егор Герасимов.
Источник: euroradio.fm
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