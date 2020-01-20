39-летняя Уильямс в матче первого круга в двух сетах проиграла 15-летней соотечественнице Кори Гауфф 7:6 (5), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.





Это была вторая встреча теннисисток - в прошлом году соперницы сыграли в первом круге Уимблдона и тогда тоже в двух сетах победила Гауфф. В итоге тинейджер дошла до четвертого круга Уимблдона, где уступила только самой Симоне Халеп.





Гауфф, которая занимает 67 место в рейтинге WTA, впервые в карьере вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. В следующем раунде она сыграет с представительницей Румынии Сораной Кырстей.