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Винус Уильямс покинула Australian Open после первого матча - проиграла 15-летней сопернице

Винус Уильямс проиграла 15-летней сопернице в первом круге Australian Open, не сумев взять реванш за поражение на Уимблдоне.

39-летняя Уильямс в матче первого круга в двух сетах проиграла 15-летней соотечественнице Кори Гауфф 7:6 (5), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.

Это была вторая встреча теннисисток - в прошлом году соперницы сыграли в первом круге Уимблдона и тогда тоже в двух сетах победила Гауфф. В итоге тинейджер дошла до четвертого круга Уимблдона, где уступила только самой Симоне Халеп.

Гауфф, которая занимает 67 место в рейтинге WTA, впервые в карьере вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. В следующем раунде она сыграет с представительницей Румынии Сораной Кырстей.
Источник: korrespondent.net
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