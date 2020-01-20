+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Егор Филипенко: мне с Багой комфортно работалось. Думаю, он стал заложником ситуации, в которую попал в клуб

Защитник борисовского БАТЭ Егор Филипенко в эфире программы "Итоги недели" на "Беларусь 5" прокомментировал тренерскую перестановку в клубе.

- Мне с Багой комфортно работалось. Думаю, он стал заложником ситуации, в которую попал в клуб. Но так устроена работа тренера, именно он несет главную ответственность. После отставки я позвонил Алексею Анатольевичу и поблагодарил за совместную работу.

Нехайчик в БАТЭ? Паша классный футболист, тихоня. Всегда ведет себя скромно. Для нас это усиление, сто процентов.

Борьба за чемпионство? Мне кажется, ее будут вести три клуба — БАТЭ, брестское "Динамо" и "Шахтер". Но пока сложно что-то спрогнозировать.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Участковая комиссия требует сатисфакции
Павел Знавец
"Слуга Коломойского". О событиях в Украине.
Анатолий Шумченко
Россия не изменит курса
Петр Рудковский
Адмова ад талерантнасці ў адносінах да...
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru