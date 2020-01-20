Дарья Блашко, сменившая команду Беларуси на сборную Украины, — лучший стрелок Кубка мира

Биатлонистка Дарья Блашко, ранее выступавшая за команду Беларуси, возглавляет список снайперов Кубка мира (91% попаданий). При составлении рейтинга не учитываются результаты стрельбы в эстафетных гонках.