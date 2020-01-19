+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Бывший тренер БАТЭ Алексей Бага будет работать в Литве

А лексей Бага стал главным тренером литовского «Жальгириса» из Вильнюса, сообщает официальный сайт клуба. Контракт со специалистом заключен на один год с возможностью продления. Также в тренерский штаб войдет белорус Валерий Тарасенко, работавший ранее с Багой.

В прошлом сезоне 38-летний специалист тренировал БАТЭ и не завоевал с командой ни одного трофея. Также борисовчане провалились в Европе. Впрочем, команда под его началом бодро начала 2019 год, обыграв лондонский «Арсенал» на «Борисов-Арене» в плей-офф Лиги Европы.

Уже сегодня Бага будет наблюдать первый контрольный матч «Жальгириса» на сборах.

В 2019 году «Жальгирис» стал вторым в чемпионате и будет играть в квалификации Лиги Европы.
Источник: SPORT.TUT.BY
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
"Слуга Коломойского". О событиях в Украине.
Анатолий Шумченко
Россия не изменит курса
Петр Рудковский
Адмова ад талерантнасці ў адносінах да...
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru