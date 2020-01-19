Бывший тренер БАТЭ Алексей Бага будет работать в Литве

В прошлом сезоне 38-летний специалист тренировал БАТЭ и не завоевал с командой ни одного трофея. Также борисовчане провалились в Европе. Впрочем, команда под его началом бодро начала 2019 год, обыграв лондонский «Арсенал» на «Борисов-Арене» в плей-офф Лиги Европы.





Уже сегодня Бага будет наблюдать первый контрольный матч «Жальгириса» на сборах.





В 2019 году «Жальгирис» стал вторым в чемпионате и будет играть в квалификации Лиги Европы.