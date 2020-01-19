



Получился почти хороший ребрендинг. Предыдущего логотипа у "Динамо", я считаю, не было. Да, настолько он был плох. Зубр был, а клубного логотипа — нет. Я бы сказал, что новое лого надо еще немножко доводить до ума. Чуть-чуть не помешала бы работа художника.





Зубр получился хороший, но таких тысячи. Не совсем понимаю, зачем обновили букву "Д", ведь есть классическая динамовская. Например, в "Coca-Cola" минимально поправляют логотип раз в 20 лет, но шрифт остается неизменным. Впрочем, это дело личное, решили и решили. Хотя сама буква "Д" неплохая. А вот цифры немного из другой оперы, к этой букве плоховато подходят.





Резюмирую: ребрендинг неплох, но нуждается в небольшом дотягивании.



