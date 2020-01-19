Болельщики прорвались на трассу в Рупольдинге и подогнали к финишу белорусского биатлониста

Мужская сборная Беларуси заняла шестое место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. На последнем этапе за белорусов бежал Роман Елетнов.