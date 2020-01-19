



Белорусы в НХЛ со времен Михаила Грабовского на постоянке так и не появились, но пробиться в лучшую лигу планеты хоккеисты с синим паспортом стараются. Прямо сейчас несколько десятков молодых парней рубятся в американских юниорках. Больше всего внимания приковано к Алексею Протасу, который в прошлом году стал чемпионом WHL, подписался с «Вашингтоном» и понравился тренерам в кэмпе. В нынешнем сезоне он продолжает зажигать за «Принс Альберт» – набрал уже 54 очка. На домашний МЧМ витебчанин приезжал в статусе главной звезды, но помочь сборной вернуться в элиту не смог, пишет «Трибуна»





В Канаде сверкает еще один белорус – Евгений Оксентюк. О 18-летнем брестчанине, который провел сезон в Экстралиге за «Шахтер», на Родине заговорили в прошлом году, когда он стал одним из лучших в юниорской сборной на ЧМ в элите, где белорусы дошли до 1/4-й. Евгений заводил партнеров в раздевалке, радовал зрителей результативностью и трюками и еще успевал бегать за девушками.





«Мне кажется, именно он чаще остальных думает о девочках :). В Швеции ему очень хотелось найти себе кого-нибудь, познакомиться. Только подходишь к нему, а он: «Смотри, вон пошла. Какая красивая… А как тебе эта? Может, вот к той?». В нашей гостинице работала очень красивая официантка. Оксентюк только о ней говорил, если видел ее. Когда она подходила к нашему столику, шутил, мол, сейчас подкатит. Не знаю, что у них по итогу там получилось, но каким-то образом выяснилось, что она русская! И все это время понимала его :)» – рассказывал о товарище Илья Усов.





Летом Оксентюк сгонял в лагерь развития «Монреаля» и потом присоединился к Владиславу Колячонку во «Флинт Файербердс». Дебютный сезон брестчанина в лиге Онтарио – просто топ!









Оксентюк набирает очки 16 матчей подряд – это новый рекорд «Флинта»





После 34 матчей у миниатюрного белоруса (171 см, 71 кг) 20 голов, 27 передач и показатель полезности «+6» – он лучший бомбардир команды. За бывшим форвардом «Шахтера» не успевает даже Тай Делландреа, который недавно выиграл молодежный ЧМ с Канадой: 18 голов и 23 передачи, правда, за 29 встреч.





Меньше четырех десятков матчей Оксентюку хватило, чтобы войти в историю «Флинта». 15 ноября брестчанин забросил дважды и отдал голевую в игре с «Лондон Найтс». С тех пор Евгения не остановить – он набирает очки уже в 16 матчах подряд. Ни у кого в истории «Файрбердс» не было такой длинной серии. Предыдущий рекорд – 14 матчей – поставил три года назад Коул Шервуд, правами на которого сейчас владеет «Коламбус».





Кроме того 16-матчевый стрик Оксентюка – лучшая серия во всей OHL прямо сейчас. Главный преследователь нападающего «Флинта» Павел Гоголев из «Гвельф Шторм» остановился на 14 играх.





Голы Оксентюка – шоу





Евгений играет не только результативно, но и очень ярко. В его заокеанской коллекции много красоты. Первая же шайба белоруса в лиге стала шедевром. Так забивал бы Месси, если бы играл в хоккей.