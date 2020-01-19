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Белорусские гандболисты почти лишились шансов в финале Евро-2020

Мужская сборная Беларуси по гандболу одержала первую победу в основном раунде финала чемпионата Европы.

Белорусские гандболисты в упорном поединке 18 января переиграли чехов со счетом 28:25. У белорусов, выступающих в группе А, стало 2 очка, они занимают предпоследнее место.

Всего в группе 6 команд. У Испании и Хорватии по 6 очков, у Австрии, Германии и Беларуси — по 2, у Чехии — 0. В полуфинал из группы выходят две лучшие команды из группы. Чтобы пройти дальше даже чисто теоретически, белорусам надо обыгрывать лидеров испанцев и хозяев турнира австрийцев. В первых двух матчах сборная Беларуси с одинаковым счётом 23:31 уступила хорватам и немцам.
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