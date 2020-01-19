Серроне попал в больницу после боя с Конором

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Серроне пропустил несколько сокрушительных ударов от Конора, проиграв за 40 секунд. Несколько раз Макгрегор попал сопернику в голову.





Среди видимых повреждений — перелом носа и большая гематома под левым глазом.





Дональд не будет принимать участие в пресс-конференции после боя.