Конор победил Ковбоя за 40 секунд

В американском Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 246, в главном событии которого встретились экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший претендент на титул Дональд Серроне, этот бой прошел в полусреднем весе.