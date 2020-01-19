Владимир Базанов в шахте вручил бронзовые медали "Шахтеру"





- Так уж повелось, что "бронзу" игроки нашей команды второй раз подряд получают под землей — в одной из шахт ОАО "Беларуськалий". Медали 2017 года вручались на 5 руднике. Для наград предыдущего чемпионата была выбрана другая площадка – 1 рудоуправление. Там же находятся и отделения республиканской больницы спелеолечения, куда игроки и тренеры команды так же заглянули. После обеда команда на клубном автобусе отправилась на территорию 1 рудоуправления, где прошла инструктаж, получила спецодежду, а так же средства самоспасатели — приборы, которые выдают каждому, кто спускается под землю, позволяющие находиться несколько часов в бескислородной среде. К слову, наша группа была одной из самых многочисленных из числа тех, которые здесь спускались — "клети" (своеобразный лифт), вмещающей до 30 человек пришлось делать два рейса, чтобы доставить всех на глубину 420 метров. Затем на нескольких «белках» (автомобили, перевозящие шахтеров) игроки и тренеры преодолели около 4 километров до одного из забоев. Сама дорога по подземным путепроводам – само по себе большое приключение!





В забое показали, как работают люди, добывающие руду. Работающий комбайн, пыль и оглушительный шум — ребята пусть и на несколько минут, но прочувствовали специфику. Там же — в забое — Никола Антич "добыл" и бронзовые медали. Они были присыпаны породой, так что нашему сербскому легионеру пришлось немного поработать руками. А вручали медали уже в спелеолечебнице — месте, куда тысячи людей ежегодно отправляются, чтобы справиться с заболеваниями органов дыхания.





Награды игрокам "Шахтера" вручали глава АБФФ Владимир Базанов и один из самых знаменитых игроков в истории нашей команды Владимир Каваленя, — передает пресс-служба "Шахтера".



