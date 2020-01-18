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Сборная Беларуси по гандболу одолела чехов со счетом 28:25

Наши гандболисты одержали первую победу в основном раунде чемпионата Европы в Австрии

Белорусы на протяжении большей части матча вели в счете, но несколько раз по ходу матча чехи догоняли нашу команду. Ключевой стала последняя пятиминутка, которые подопечные Юрия Шевцова провели практически безупречно.

Беларусь: Солдатенко, Кишов; Бровко, Кулеш (3), Шилович (2), Пуховский, Никуленков (5), Шумак, Юринок (5), Баранов, Лукьянчук (1), Подшивалов, Королек (5), Вайлупов (6/2), Бохан, Гайдученко (1).

После трех туров Беларусь занимает пятое место в группе. Впереди матчи с Испанией (20.01) и Австрией (22.01).
sport.tut.by
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