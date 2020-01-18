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Белорусские биатлонисты заняли шестое место в эстафете

Сборная Беларуси по биатлону провела еще одну сильную эстафету, заняв шестое место на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Антон Смольский использовал на своем этапе два дополнительных патрона и передал эстафету девятым, пишет sport.tut.by
Сергей Бочарников смог закрепиться в группе лидеров, показав хорошую скорость и стрельбу в неплохих погодных условиях. После половины дистанции Беларусь оказалась на шестом месте.

Еще выше команду поднял Никита Лобастов, который отправил Романа Елетнова пятым.

К сожалению, лежка у нашего финишера не задалась: он зашел на штрафной круг, но вторую половину Елетнов прошел здорово. Он сделал всего один промах на стойке, а на последнем круге отыграл 24-секундное отставание от словенцев.

Победу же с огромным преимуществом одержала Франция (Жаклен, Фуркад, Дестье, Фийон-Майе), серебро — у Норвегии (Дале, Бьонтегор, Т. Бё, Кристиансен), бронза — у Австрии (Ландертингер, Эдер, Ляйтнер, Ю. Эберхард).
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