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Милевский о киевском "Динамо": Если бы я был тренером, то пригласил бы себя в команду

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский считает, что мог бы и сейчас выступать в киевском "Динамо".




"Думаю, проблемы "Динамо" в отсутствии коллектива. Уверен, игроки после тренировок прыгают в машины, и кто куда. Они не могут даже условный бокал пива вместе выпить. Они вообще не пьют сейчас. Думаю, это важно — не сразу разъезжаться после тренировок к женам или родителям. Соберитесь, пообедайте.

Необязательно пить это пиво, даже кофе можно. Посидели, что-то обсудили: тренировку или историю рассказали. Важно, чтобы коллектив был, а я его не вижу в Киеве. Не хватает, чтобы они друг за друга бились, были злые. Кто-то кому-то вкатил, другой заступился, кто-то за шею кого-то взял. В мое время мы собирались. Могли Нинкович, Попов, Михалик, Гусев, Алиев, Шевченко мог подъехать перекусить. Могли посидеть после удачной встречи.

С учетом того, как я провел последний сезон, если бы я был тренером киевского "Динамо", то пригласил бы себя в команду. И было бы неважно, попадал бы ли я в стартовый состав. Я бы разговаривал с коллективом, пытался бы им чем-то помочь, давал бы советы. Может быть, я бы не успевал за темпом, когда выходил. Я же не знаю, какой он сейчас в нынешнем чемпионате Украины. Но то, что я помог бы команде, — это сто процентов. В раздевалке и на поле", — сказал Милевский в интервью "Вацко Live".
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