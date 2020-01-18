Ганчаренко признался, что давно хотел видеть в ЦСКА белоруса

20-летний Шкурин подписал контракт с ЦСКА на 4,5 года в начале января. Сейчас белорусский форвард, который будет играть в московском клубе по 11-м номером, тренируется вместе с командой в Испании.





"На протяжении нескольких сезонов было желание, чтобы в команду пришел белорус. Учитывая, сколько тренеров в нашем штабе. Но это не было самоцелью", - сказал Ганчаренко.





Он опроверг слухи о том, что инициатива о покупке белорусского нападающего исходила от него или его ассистента Александра Ермаковича. "Нет, это пришло из нашего клуба. Просьба оценить, так как был вариант покупки. Плюс переговорить с людьми, которые знают Шкурина. Все это удалось буквально за два дня", - сказал специалист.





Ганчаренко назвал переход Шкурина хорошей сделкой для ЦСКА. "Илья настойчивый, агрессивный, открывается вперед. То, чего в некоторых матчах не хватало", - сказал он.





Теперь, по словам главного тренера, небольшой отдых может получить форвард Федор Чалов.





"Надеемся, что Шкурин поможет нам. По первым тренировкам производит приятное впечатление. Голы забивает, открывается. Не вижу какой-то скромности. Играет, для того, чтобы победить", - заключил Ганчаренко.





Напомним, что Шкурин стал лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии-2019 в составе клуба "Энергетик-БГУ", забив 19 голов в 26 матчах.



