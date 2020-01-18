– Как отреагировал? Такие вопросы задаете. Ну, как можно отреагировать? Праздник устроил. Поймите, просто неприятно… С некоторыми людьми мы 10 лет вместе были. В это трудно поверить. Тем более после того, как случилась история с «Ислочью». Не верилось, что что-то еще можно. Ну как можно после этого вляпаться в такое говно?! Это надо быть человеком на букву «Д».





Подозревал ли кого-то? Проанализируйте наши матчи… Когда добираешься на игру по семь-восемь часов, а потом [проигрываешь], какие мысли? Может дорога, может быть ноги, может еще что-то. Ну, кто мог про это («договорняки» – Прим.) подумать.





– Общались с этими игроками после того, как все стало известно?





– Конечно. Что говорят? Безденежье наше… Никто ж оправдываться не собирается. Задним умом понимают, что сделали не то, что надо… Не хочу об этом говорить. Я вам сказал все, что мог, – сказал Таранухин.



