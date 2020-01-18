+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

На Кипре взорвали машину арбитра. Пятничные матчи чемпионата были отменены из-за протеста судей

Кипрская футбольная ассоциация (CFA) отменила все матчи чемпионата в пятницу.

Решение было принято после того, как судьи в знак протеста отказались обслуживать матчи. Предшествовала этому ситуация со взорванной машиной, принадлежащей 33-летнему арбитру Андреасу Константину, сообщает Cyprus Mail.

Импровизированное взрывное устройство сработало около двух часов ночи. Взрывчатка находилась в передней части автомобиля, что привело к серьезным повреждениям. Транспортное средство было припарковано в гараже многоквартирного дома, где проживает судья. Арбитр не пострадал.

Следователи обратили внимание, что Константину обслуживал матч "Докса" — АЕЛ, который закончился 2:2. После игры АЕЛ выразил недовольство судейством.

Константину также работал на кубковой игре кубковой игре "Айя-Напа" — "Пафос", которая, как сообщалось, могла бы быть договорной из-за подозрительных ставок.

CFA осудила взрыв, назвав его террористическим актом.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
"Слуга Коломойского". О событиях в Украине.
Анатолий Шумченко
Россия не изменит курса
Петр Рудковский
Адмова ад талерантнасці ў адносінах да...
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru