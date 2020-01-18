Решение было принято после того, как судьи в знак протеста отказались обслуживать матчи. Предшествовала этому ситуация со взорванной машиной, принадлежащей 33-летнему арбитру Андреасу Константину, сообщает Cyprus Mail.





Импровизированное взрывное устройство сработало около двух часов ночи. Взрывчатка находилась в передней части автомобиля, что привело к серьезным повреждениям. Транспортное средство было припарковано в гараже многоквартирного дома, где проживает судья. Арбитр не пострадал.





Следователи обратили внимание, что Константину обслуживал матч "Докса" — АЕЛ, который закончился 2:2. После игры АЕЛ выразил недовольство судейством.





Константину также работал на кубковой игре кубковой игре "Айя-Напа" — "Пафос", которая, как сообщалось, могла бы быть договорной из-за подозрительных ставок.





CFA осудила взрыв, назвав его террористическим актом.